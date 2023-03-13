В Башкирии мужчина до смерти забил своего приятеля металлической кочергой

В Аскинском районе Башкирии местный житель до смерти забил своего приятеля металлической кочергой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аскинском районе Башкирии местный житель до смерти забил своего приятеля металлической кочергой. Об этом сообщила пресс-служба Караидельского межрайонного суда.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Подсудимый позвал к себе домой приятеля, и они вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора и потасовка. Во время конфликта фигурант уголовного дела взял металлическую кочергу и не менее десяти раз ударил ею гостя по голове.

Увидев, что приятель не подает признаков жизни, злоумышленник вынес тело на веранду своего дома и продержал там пару дней, пока погибшего не обнаружили пришедшие родственники. Пытаясь уйти от ответственности, мужчина придумывал различные версии случившегося и не признавал вину.

Суд приговорил виновного в убийстве к заключению в колонии строгого режима. Сколько лет он проведет в тюрьме, инстанция не уточнила.