В начале марта свежие помидоры в Башкирии подорожали на 12,2%

За неделю свежие помидоры в Башкирии подорожали на 12,2% – почти до 194 рублей за килограмм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю свежие помидоры в Башкирии подорожали на 12,2% – почти до 194 рублей за килограмм. Об этом сегодня сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 27 февраля и 6 марта.

Помимо помидоров, в стоимости также выросли бананы (на 3,1% – до 118 руб.), куриные яйца (на 2,8% – до 74,5 руб. за 10 шт.), яблоки и шлифованный рис (на 2,6% – до 85 и 95 руб. соответственно), а также репчатый лук (на 2,1% – до 52 руб.).

В то же время подешевели свежие огурцы (на 17,6% – до 167 руб.), морковь (на 2,4% – до 32,5 руб.) и охлажденные куры (на 2% – до 154,5 руб.).