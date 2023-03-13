В Уфе депутата Горсовета заподозрили в особо крупном мошенничестве

В Уфе против бывшего гендиректора оборонно-промышленного предприятия «Прогресс» и депутата местного Горсовета возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе против бывшего генерального директора оборонно-промышленного предприятия «Прогресс» и депутата местного Горсовета возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Об этом 13 марта сообщили в Следственном комитете и ФСБ Башкирии. Как пояснил «КП-Уфа» источник в правоохранительных органах, фигурантом разбирательства стал 43-летний Марат Тимиров.

По версии следствия, в августе 2021 года подозреваемый с целью хищения денег заключил с подконтрольной ему фирмой два фиктивных договора на разработку и поставку программного обеспечения для нужд предприятия на сумму более 1,7 млн рублей. Впоследствии он подписал соответствующие акты приема-передачи выполненных работ.

– В действительности разработка программного обеспечения была произведена сотрудниками заказчика [компании «Прогресс»], а полученные денежные средства подозреваемым были обналичены через сотрудников аффилированной организации и похищены, – передали в СК РБ.

Хищение выявили оперативники ФСБ Башкирии. Сейчас следователи продолжают работать над уголовным делом.