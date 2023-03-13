В Уфе офицер Росгвардии в свой выходной вытащил из горящего дома мужчину

фото: Росгвардия РБ

В Уфе майор полиции и офицер Росгвардии в свой выходной вытащил из горящего дома мужчину. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Инцидент произошел 12 марта на улице Ленина. Росгвардеец Олег Г. находился во дворе своего дома, когда услышал крики о помощи и увидел густой черный дым. Мужчина позвонил в экстренные службы и бросился в сторону участка, где разгорелся пожар.

фото: Росгвардия РБ

– Подбежав к женщине, которая звала на помощь, он узнал, что в горящем доме находится ее неходячий 41-летний сын, – рассказали в Росгвардии. – В это время на помощь пришел неравнодушный гражданин, который находился неподалеку.

Подоспевший местный житель и росгвардеец проникли в окутанную дымом квартиру через окно. Ориентируясь на крики о помощи, офицер нашел беспомощного мужчину. Вместе с помощником майор вытащил пострадавшего на улице и передал его сотрудникам скорой помощи. Вскоре пожаре потушили спасатели.