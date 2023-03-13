В Башкирии закрыли одну из четырех ледовых переправ

Фото: 02.mchs.gov.ru

Сегодня днем, 13 марта, в Бирском районе Башкирии закрыли ледовую переправу. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет о переправе через реку Белая в городе Бирск. Ее закрыли из-за прихода теплой погоды и уменьшения толщины льда. Специалисты просят водителей автомобилей заранее продумывать свой маршрут движения и не выезжать на лед вопреки запрещающим знакам.

На территории Башкирии в настоящее время все действуют две ледовые переправы: через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района и через реку Кама в Краснокамском районе. Функционирование переправы в Караидельском районе на реке Уфа было приостановлено.