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НовостиПроисшествия13 марта 2023 9:50

В Башкирии в ДТП с Toyota Hilux разбился водитель Lada Vesta

ЧП случилось на дороге Магнитогорск-Белорецк
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 13 марта, в Башкирии в ДТП с иномаркой и отечественным автомобилем пострадал человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на дороге Магнитогорск-Белорецк. Здесь столкнулись Lada Vesta и Toyota Hilux. В результате произошедшего водитель «Лады» получил серьезные травмы, его доставили в Белорецкую центральную районную клиническую больницу.

В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.