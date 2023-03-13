В Башкирии в ДТП с Toyota Hilux разбился водитель Lada Vesta

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 13 марта, в Башкирии в ДТП с иномаркой и отечественным автомобилем пострадал человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на дороге Магнитогорск-Белорецк. Здесь столкнулись Lada Vesta и Toyota Hilux. В результате произошедшего водитель «Лады» получил серьезные травмы, его доставили в Белорецкую центральную районную клиническую больницу.

В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.