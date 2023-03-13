В Башкирии 14 марта ожидаются дожди и похолодание до -7°

Фото: Михаил РЯБИКОВ

Завтра, 14 марта, в Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. Прогнозируются, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.

Грядущей ночью ожидается похолодание, температура воздуха составит -2,-7°, днем будет -3,+2°.

Из-за осадков на дорогах образуются гололедица, снежные заносы и накаты, также видимость ухудшится до 500-1000 метров.