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НовостиОбщество13 марта 2023 9:42

В Башкирии 14 марта ожидаются дожди и похолодание до -7°

Из-за осадков ухудшится видимость на дорогах
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил РЯБИКОВ

Завтра, 14 марта, в Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями. Прогнозируются, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.

Грядущей ночью ожидается похолодание, температура воздуха составит -2,-7°, днем будет -3,+2°.

Из-за осадков на дорогах образуются гололедица, снежные заносы и накаты, также видимость ухудшится до 500-1000 метров.