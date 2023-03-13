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Росгидромет обязали установить посты контроля качества воздуха в 9 городах Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, Росгидромет и Башгидромет при наличии оснований не оборудовали данные посты в Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах, Туймазах, хотя там размещены объекты, которые оказывают значительный вред окружающей среде.

Октябрьский районный суд согласился с мотивированной позицией Башкирского природоохранного межрайонного прокурора и его признал доводы обоснованными.