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НовостиОбщество13 марта 2023 9:21

Росгидромет обязали установить посты контроля качества воздуха в 9 городах Башкирии

В этих населенных пунктах размещены объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росгидромет обязали установить посты контроля качества воздуха в 9 городах Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, Росгидромет и Башгидромет при наличии оснований не оборудовали данные посты в Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах, Туймазах, хотя там размещены объекты, которые оказывают значительный вред окружающей среде.

Октябрьский районный суд согласился с мотивированной позицией Башкирского природоохранного межрайонного прокурора и его признал доводы обоснованными.