Глава Башкирии и вице-президент Ирана обсудили экономическое сотрудничество

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров и вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи обсудили экономическое сотрудничество. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

По словам Хабирова, товарооборот между Башкирией и Ираном настоящее время составляет примерно 100 миллионов долларов. Глава региона выразил уверенность в том, что в ближайшие годы удастся, как минимум, удвоить данный показатель.

Также представители респбулики выразили желание расширять сотрудничество в области науки, образования, медицинского туризма. Например, делегация предложила провести в Башкирии Дни Исламской Республики Иран, что иранская сторона поддержала.

– Важно, что Иран готов инвестировать в Башкортостан, а Башкортостан – в Иран. Международная экономическая ситуация толкает нас в этом направлении, – заявил по итогу встречи Радий Хабиров.