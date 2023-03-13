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НовостиОбщество13 марта 2023 7:21

В Башкирии утвердили стоимость проезда по платным дорогам

Минимальная плата составит 12 рублей за километр
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии утвердили стоимость проезда по платным дорогам. Методика расчета платы отражена постановлении, подписанном премьер-министром республики Андреем Назаровым. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации региона.

Минимальный размер платы (12 рублей за один километр) будет для транспорта с двумя и более осями (включая прицепы) высотой не более двух метром. В случае проезда аналогичного транспортных средства, которые являются искусственными сооружениями, максимальный размер оплаты составит 84 рубля за километр.

Самая большая сумма оплаты предусмотрена для транспорта с тремя и более осями, высота которых составляет более 2,6 метров. Предельные суммы оплаты будут 38,5 и 269 рублей за километр.