В Башкирии создали рабочую группу по борьбе с буллингом в школах

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В Государственном Собрании Башкирии была создана рабочая группу по борьбе с буллингом в школах. Об этом рассказала пресс-служба Курултая республики.

Ее возглавила заместитель председателя Государственного Собрания региона Тамара Тансыккужина, уже было проведено первое установочное совещание. По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, решением проблемы буллинга занимаются множество министерств, ведомств, учреждений, однако работа ведется обрывочно и без нужной координации, которую и призвана обеспечить рабочая группа.

Как Толкачев, о реальных масштабах проблемы травли в школах известно мало, поскольку это тема начинает муссироваться в информационном поле, когда происходят связанные с этим громкие ЧП, ведь часто «школа не выносит сор из избы». Также председатель Курултая отмечает новую форму травли – кибербуллинг «с его иллюзией анонимности и безнаказанности».

– Ребенок находится с телефоном постоянно, обидчики продолжают прессинг через соцсети и после учебы. В итоге ребенок нигде не может почувствовать себя в безопасности. Даже дома, с родителями он находится в стрессе, переживает о том, что происходит в чатах. Тут требуются новые подходы. До детей нужно доносить, что чат – это, по сути, общественное пространство, – заявил спикер республиканского парламента.

Первое заседание с предметным обсуждением проблемы назначено на 23 марта.