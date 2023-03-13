В Уфе из озера Кашкадан извлекли тело 62-летнего мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 12 марта, в Уфе из озера Кашкадан извлекли тело мертвого мужчины. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Как рассказали специалисты, в диспетчерскую обратился гражданин, который во время прогулки у озера увидел в полынье человека. На место прибыли спасатели УГЗ, которые извлекли из воды 62-летнего уфимца. Он не подавал признаков жизни. Были предприняты попытки реанимировать мужчину, но, к сожалению, спасти его не удалось.

В настоящее время выясняются причины случившейся трагедии.