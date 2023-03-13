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В Башкирии разрабатывают прямое авиасообщение между Уфой и Тегераном. Об этом в ходе официального визита в Иран заявил глава республики Радий Хабиров.

Прямой авиарейс Уфа-Тегеран-Уфа, по словам руководителя региона, необходим для развития туризма и деловой активности между Башкирией и Ираном. Международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение от Росавиации на организацию авиасообщения между Уфой и Тегераном. В настоящее время идет поиск авиакомпании-партнера.

– У меня всегда была задача, чтобы жители Башкортостана могли путешествовать, ездить в разные страны, в том числе в Иран, знакомиться с достопримечательностями. Конечно, этому способствует возможность прямого перелета в комфортных условиях. Всем этим мы, в том числе, занимаемся, когда развиваем международные отношения с дружественными странами, – заявил Радий Хабиров.