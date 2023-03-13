В Уфе из-за коммунальной аварии без воды осталось 5 жилых домов

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Сегодня, 13 марта, в Орджоникидзевском районе Уфы из-за коммунальной аварии без воды осталось пять жилых домов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

На улице Интернациональная, 29 произошла утечка из колодца. Для проведения ремонта был отключен водопровод, из-за чего впоследствии временно без холодной воды остались дома №29 и 31 на улице Интернациональная, а также дома №11/1, 11/2 и 11/3 на Ульяновых.

Предприятие «Уфаводоканал» принесло гражданам извинения за временные неудобства.