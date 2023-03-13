В Башкирии в ДТП с грузовиком Sitrak пострадали пассажиры Lada Priora

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 12 марта, в Бирском районе Башкирии в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадали два человека. О случившемся в своем телеграм-канале рассказал Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 111 километре дороги Уфа-Янаул. Согласно предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем Lada Priora при выезде с трассы Бирск-Тастуба-Сатка на главную дорогу не уступил грузовику Sitrak. Произошло столкновение, в результате которого пострадали женщины 60 и 62 лет, они получили травмы.

По факту произошедшего ДТП в настоящее время проводится проверка.