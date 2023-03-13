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В Башкирии умер известный конезаводчик Хасан Идиятуллин. Об этом рассказала пресс-служба администрации Иглинского района.

Хасан Сагитзянович родился 15 января 1957 года в деревне Теперишево Чишминского района. В 30 лет возглавил совхоз «Улу-Телякский» в Иглинскои районе. В 1991 году создал и до конца своих дней развивал собственное крестьянско-фермерское хозяйство. В период с 1990 по 1995 год был депутатом 12-го созыва Верховного Совета республики. Также избирался депутатом районного Совета.

– Благодаря ему стало доброй традицией проведение ежегодного праздничного мероприятия Сабантуй в селе Улу-Теляк и фестиваля парашютного спорта. Хасан Сагитзянович открыл в селе Улу-Теляк первую в России Аллею Героев братских народов Великой Отечественной войны, – вспоминают земляки.

Церемония прощания с Хасаном Идиятуллиным состоится сегодня, 13 марта, в 12:00 на улице Новая, 1 в селе Улу-Теляк.