В Башкирии при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 13 марта, в башкирском городе Белорецк при пожаре в частном бревенчатом доме погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На месте произошедшего работали сотрудники экстренных служб. Специалистам удалось ликвидировать пожар, однако в ходе тушения, к сожалению, были обнаружены тела 42-летней женщины и 39-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливается случившегося. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.