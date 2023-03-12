В Башкирии в подъезде дома нашли окровавленного мужчину

В Башкирии полицейские задержали парня, подозреваемого в нападении на своего приятеля с ножом.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что история произошла в одном из домов по улице Чкалова в Ишимбае. Жильцы пожаловались на шум из соседней квартиры, а затем они обнаружили на стенах в подъезде пятна крови. На место вызвали полицейских.

Стражи порядка обнаружили в подъезде 39-летнего окровавленного мужчину, на помощь которому вызвали медиков. Также полицейские изъяли из подъезда нож, которым могли ранить пострадавшего.

Вскоре удалось задержать и подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель, который пришел в гости к раненому гражданину. Вместе они распивали спиртное, а потом он решил напасть на хозяина квартиры. Подозреваемый в преступлении признался. По факту причинения вреда здоровью возбудили уголовное дело.