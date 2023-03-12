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НовостиОбщество12 марта 2023 15:15

А теперь весь этот снег начал таять! Жители Башкирии массово жалуются на затопленные улицы и дворы

Чиновники отчитываются, что коммунальные службы работают в усиленном режиме
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
На фото – город Октябрьский

На фото – город Октябрьский

После резкого потепления жители Башкирии начали жаловаться на затопленные улицы и дворы.

Не сказать, что начало и середина ушедший зимы в Башкирии были снежными. А вот февраль «зарядил» обильными осадками. С приходом марта и плюсовой температуры весь скопленный снег начал обильно таять. Складировали снежные массы всю зиму прямо на тротуарах и обочинах дорог, поэтому утекать талая вода начала прямо под ноги жителям республики.

Такие лужи приходится перепрыгивать уфимцам

Такие лужи приходится перепрыгивать уфимцам

Недовольные таким раскладом граждане начали массово жаловаться на затопленные дворы и улицы в соцсетях чиновников. Последние заявляют, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, но одновременно очистить от воды, льда и снега всю республику невозможно.

А иногда очистка дороги от снега приносит больше хлопот, чем радости

А иногда очистка дороги от снега приносит больше хлопот, чем радости

Впереди республику ждут еще более теплые дни, а это значит, что таяние снега усилится. В Башгидромете сообщают, что 13 марта температура воздуха днем поднимется до 12 градусов.