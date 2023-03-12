А теперь весь этот снег начал таять! Жители Башкирии массово жалуются на затопленные улицы и дворы

На фото – город Октябрьский

После резкого потепления жители Башкирии начали жаловаться на затопленные улицы и дворы.

Не сказать, что начало и середина ушедший зимы в Башкирии были снежными. А вот февраль «зарядил» обильными осадками. С приходом марта и плюсовой температуры весь скопленный снег начал обильно таять. Складировали снежные массы всю зиму прямо на тротуарах и обочинах дорог, поэтому утекать талая вода начала прямо под ноги жителям республики.

Такие лужи приходится перепрыгивать уфимцам

Недовольные таким раскладом граждане начали массово жаловаться на затопленные дворы и улицы в соцсетях чиновников. Последние заявляют, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, но одновременно очистить от воды, льда и снега всю республику невозможно.

А иногда очистка дороги от снега приносит больше хлопот, чем радости

Впереди республику ждут еще более теплые дни, а это значит, что таяние снега усилится. В Башгидромете сообщают, что 13 марта температура воздуха днем поднимется до 12 градусов.