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НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:25

В Башкирии пьяный подросток устроил ДТП и перевернул перегруженную машину

Авария произошла в Баймакском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Пьяный подросток за рулем ВАЗ-2110 устроил ДТП в Баймакском районе Башкирии.

Судя по всему, 17-летний парнишка вовсю отдыхал со своими друзьями. Ночью он посадил в машину четверых девушек и еще одного друга, а после компания поехала по дороге Бекешево-Нигаматово. На 7 километре трассы парень не справился с управлением и вылетел в кювет, а после автомобиль перевернулся.

В итоге все пятеро пассажиров получили травмы, а сам водитель не пострадал. В ГИБДД добавили удивительную деталь – оказалось, что 17-летнего парня ранее уже привлекали к ответственности за езду без водительского удостоверения. На этот раз подросток сел за руль пьяным.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП. В том числе, выясняют, откуда у несовершеннолетнего парня был доступ к автомобилю.