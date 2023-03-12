За сутки коронавирус выявили еще у 201 жителя Башкирии

За минувшие сутки ковид диагностировали у 201 жителя Башкирии.

Несмотря на меры предосторожности, в Башкирии продолжают фиксировать случаи заболевания коронавирусом. Так, по данным Минздрава республики, за минувшие сутки опасный вирус выявили у 201 нового пациента. Общее число заболевших достигло 357 379 человек. В больницах лечение получают 138 человек, из них 90 – старше 60 лет.

Также медики сообщили, что за последние 24 часа в регионе выявили три случая смерти от COVID-19. Таким образом, суммарное число жертв опасной болезни с начало отчетного периода выросло до 6 022 умерших.