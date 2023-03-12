79% автомобильных дорог в Уфе и Стерлитамаке соответствуют нормативным показателям

Власти Башкирии подсчитали, что состояние 79% дорог Уфы и Стерлитамака соответствует нормам.

В Минтрансе Башкирии сообщили, что с прошлого года этот показатель улучшился на 8%. Произошло этого, по данным чиновников, после ремонта городских дорог в Уфе и Стерлитамаке.

Если говорить про региональные дороги республики, то здесь соответствует нормативу лишь 56,6% всех дорог – это 1328 километров. Всего на ремонт дорог в Башкирии в 2022 году выделили 14 млрд 189 млн рублей.

В 2023 году в Минтрансе Башкирии планируют привести к нормативному состоянию 57,08% региональных дорог и 80,12% дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях.