В Башкирии семья попала в ДТП, отец и сын погибли

Фото: ГИБДД Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погибли отец и его 15-летний сын.

По данным главного автоинспектора региона Владимира Севастьянов, смертельная авария произошла на 1239 километре трассы М-7. Там столкнулись Opel Astra, в которой ехала семья, и грузовая Газель. На месте аварии погиб 41-летний глава семейства. Его 15-летний сын скончался в больнице. За жизнь 46-летней супруги водителя сейчас борются врачи.

Сейчас автоинспекторы устанавливают, что стало причиной ДТП. О состоянии водителя грузового автомобиля в ГИБДД Башкирии не сообщили.

11 марта в республике произошло еще одно смертельное ДТП. В нем погиб 64-летний водитель Ford Focus в Учалинском районе Башкирии.