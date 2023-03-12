Хабиров показал туристическую карту Башкирии, которую ему подарили

Радий Хабиров показал летнюю туристическую карту Башкирии.

В республике развивают идею местного туризма. В регионе много интересных мест – гор, рек и озер. Поэтому летний отдых на свежем воздухе всегда остается популярным. Власти стараются сделать все возможное, чтобы упростить процесс отдыха. Так, в регионе создали специальную карту интересных мест и маршрутов. Вечером 11 марта Радий Хабиров показал ее в соцсетях – карту ему подарили.

– Работает просто: нужно навести куар-код и всё – вот они, подробности о нужном объекте, – написал глава республики в соцсетях.

Также существует тематический сайт, на котором туристы могут узнать информацию о всех доступных на данный момент туристических маршрутах. Примечательно, что в списке есть не только «дикие» экскурсии в лесах, но и познавательные прогулки по центру Уфы.

В конце своего поста глава республики призвал туристов со всей страны приезжать в Башкирию.