В Уфе 10 марта прошел «Бал маленьких принцесс»

Фото: glavarb.ru

10 марта в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета прошел третий ежегодный «Бал маленьких принцесс». Об этом рассказала пресс-служба главы республики.

В мероприятии в честь Международного женским днем приняло участие 265 девочек с ограниченными возможностями здоровья со всего региона. В фойе театра для «маленьких принцесс» были организованы фотозона, выступления артистов и аниматоров. Также для них подготовили обширную программу, включающую в себя мастер-классы, творческие выставки, студия визажа, театральные представления и сам праздничный бал.

Бал посетил глава Башкирии Радий Хабиров, он выступил перед девочками с поздравительной речью. К поздравлениям присоединилась и его супруга Каринэ Хабирова, под патронажем которой и проходит «Бал маленьких принцесс».

– Это особый, волшебный праздник. Здесь все привычное и обыденное становится необыкновенным. Вы можете загадать сегодня самые смелые желания. Улыбайтесь и будьте счастливы, – пожелала первая леди Башкирии.