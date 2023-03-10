Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 15 апреля по 31 августа перекроют улицу Колгуевская. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской. На данной территории будет проводиться строительство водовода. Проезд будет открыт только для местных жителей и машин экстренных служб.

Власти города заявили, что уфимцам следует быть готовыми к возможному затруднению движения автомобилей и закладывать больше времени на дорогу с учетом объезда перекрытого участка.