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НовостиОбщество10 марта 2023 17:09

В Уфе с 15 апреля по 31 августа перекроют улицу Колгуевская

На территории будет проводиться строительство водовода
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 15 апреля по 31 августа перекроют улицу Колгуевская. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской. На данной территории будет проводиться строительство водовода. Проезд будет открыт только для местных жителей и машин экстренных служб.

Власти города заявили, что уфимцам следует быть готовыми к возможному затруднению движения автомобилей и закладывать больше времени на дорогу с учетом объезда перекрытого участка.