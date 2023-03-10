Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 10 марта, в Башкирии впервые вручили знак «Доброволец Башкортостана». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Вручение прошло на первом форуме добровольцев Башкирии, знаки заполучили, по словам руководителя региона, самые достойные.

Добровольчество, как отметил в своей публикации Радий Хабиров, в настоящее время представляет собой мощное движение, объединяющее в своих рядах тысячи активистов. На платформе Добро.ру было зарегистрировано 76 тысяч волонтеров из Башкирии и 700 добровольческих организаций.

– Много людей каждый день совершают добрые дела, нигде не рассказывая об этом. Наша задача поддержать и их. Это мы делаем и будем делать, – завил руководитель республики.