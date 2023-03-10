В Башкирии абитуриентам при поступлении в вузы будут начислять баллы за участие в волонтерстве

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В Башкирии с 2024 года абитуриентам при поступлении в высшие учебные заведения будут начислять дополнительные баллы за участие в волонтерстве. Об этом, как сообщает информационное агентство «Башинформ», заявил глава Башкирии Радий Хабиров на первом форуме добровольцев республики.

Руководитель региона заверил, что обсудит этот вопрос с руководителями вузов Башкирии. Также он поручил региональному Министерству образования и науки проработать на федеральном уровне вопрос о такой же поддержке и добровольцев, которые поступают в средние специальные учебные заведения республики.