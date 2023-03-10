В Башкирии в ДТП с грузовиком ISUZU погиб водитель ВАЗ-2107

Фото: ГИБДД Башкирии
Сегодня, 10 марта, в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб человек. О случившемся в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Авария случилась на 1306 километре трассы М-5 «Урал». Здесь столкнулись грузовик ISUZU и ВАЗ-2107. В результате произошедшего водитель «семерки» получил серьезные травмы, от которых он впоследствии скончался.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции и других экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.