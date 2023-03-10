В Башкирии сгорел спальный корпус детского лагеря «Аксарлак»

Фото: аккаунт в социальных сетях главы администрации Хайбуллинского района Рустама Шарипова

Сегодня ночью, 10 марта, в Хайбуллинском районе Башкирии сгорел спальный корпус детского лагеря. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет об оздоровительном учреждении «Аксарлак» в деревне Янтышево. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Специалисты предполагают, что причиной происшествия могла стать неисправность электрической сети. В настоящее время расследованием инцидента занимается дознаватель МЧС.

– Пожар – это всегда беда. Огонь не щадит никого и ничего. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких, – прокомментировал случившееся на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов.