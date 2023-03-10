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НовостиПроисшествия10 марта 2023 11:05

В Уфе посетительница магазина спиртного зарезала 19-летнюю продавщицу

Трагедия случилась в микрорайоне «Нижегородка»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе посетительница магазина спиртного зарезала молодую продавщицу. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МВД.

Трагедия случилась в минувшую субботу, 4 марта, в торговой точке в микрорайоне «Нижегородка». 29-летняя девушка напала с ножом на 19-летнюю продавщицу. Из-за причиненного увечья пострадавшей потребовалась госпитализация, однако медикам, к сожалению, не удалось спасти ее жизнь.

– С учетом того, что пострадавшая скончалась, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в следственный комитет, – заявила пресс-служба МВД республики.