В Уфе 10 и 11 марта пройдут массовые рейды среди водителей

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В Уфе 10 и 11 марта ГИБДД города проведет массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание сотрудники дорожной полиции уделят выявлению водителей находящимися, которые находятся в нетрезвом состоянии, а также нарушают правила перевозки детей.

Уфимская Госавтоинспекция призвала граждан быть внимательными и взаимовежливыми, а также использовать ремни безопасности, воздержаться от поездок в состоянии опьянения, соблюдать боковой интервал и дистанцию.