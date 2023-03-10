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НовостиОбщество10 марта 2023 9:30

Хабиров: суды Башкирии в 2022 году рассмотрели 1,3 млн дел

Глава Башкирии поблагодарил их за честность и принципиальность.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Суды Башкирии в 2022 году рассмотрели 1,3 млн дел и материалов – это на 9% больше, чем в предыдущем году. Число гражданских разбирательств увеличилось на четверть. Об этом 10 марта на совещании с председателями районных, межрайонных и городских судов сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Мы с вами вместе достойно прошли непростой период пандемии, работали в условиях ограничений и запретов. На вас лег огромный объем по делам об административных правонарушениях, – отметил руководитель региона на заседании.

Хабиров добавил, что одной из главных задач республики сейчас – «это забота и помощь участникам специальной военной операции и их семьям». Он рассчитывает, что судебная система проявит «высокий профессионализм и оперативность» при обращениях этой категории граждан.

В заключение своего выступления глава Башкирии поблагодарил судей «за вернуть духу закона, профессионализм, честность и принципиальность», пожелав им плодотворной работы.