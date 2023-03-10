На следующей неделе в 16 жилых домах Уфы отключат воду

На следующей неделе в 16 жилых домах Уфы на несколько часов отключат воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в 16 жилых домах Уфы на несколько часов отключат воду. Как пояснили в «Уфаводоканале», это связано с плановыми ремонтными работами.

14 марта (вторник) с 10:30 до 18:30 холодной и горячей воды не будет в жилых домах по улицам:

– Шафиева, 25, 27, 27/1, 29;

– Комсомольской, 138, 142, 146.

16 марта (четверг) с 10:30 до 20:30 подачу холодного водоснабжения приостановят в домах на улице Нуреева, 6 и 10 (остаются на одном вводе), а с 10:00 до 20:00 на улицах:

– Первомайской, 88/1, 90/1, 92/1, 96;

– Интернациональной, 127/1, 129/1, 129/2.