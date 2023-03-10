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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:03

За сутки в Уфе сошедшие со зданий снег и наледь повредили семь автомобилей

Пять случаев из семи произошли у административных построек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Управление гражданской защиты Уфы

фото: Управление гражданской защиты Уфы

За минувшие сутки в Уфе сошедшие со зданий снег и наледь повредили семь автомобилей. Инциденты произошли в четырех районах: в Кировском, Калининском, Октябрьском и Советском. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– В пяти случаях из семи снег и наледь сошли с крыш административных зданий, в одном случае – с кровли жилого дома, еще в одном – с козырька балкона жилого дома, – рассказали в аварийном ведомстве.

Там добавили, что автомобили получили механические повреждения, среди людей пострадавших нет.