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НовостиПроисшествия10 марта 2023 7:44

В детсаду в Башкирии 3-летний ребенок застрял ногой в батарее и получил тяжелый ожог

На инцидент отреагировали в прокуратуре и Следственном комитете
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В детсаду башкирского города Ишимбая 3-летний мальчик застрял ногой в отопительной батарее и получил ожог левой голени III степени

В детсаду башкирского города Ишимбая 3-летний мальчик застрял ногой в отопительной батарее и получил ожог левой голени III степени

Фото: Рустем АХУНОВ

В детсаду башкирского города Ишимбая 3-летний мальчик застрял ногой в отопительной батарее и получил ожог левой голени III степени. Следственный комитет и прокуратура республики проводят разбирательство по факту инцидента, который произошел еще в феврале. Об этом ведомства сообщили 10 марта.

– Сообщается, что работники детского сада не вызвали скорую помощь в целях незамедлительного оказания ему медицинской помощи, а впоследствии сообщили матери, что необходимо обратиться к врачу, – передали в СК.

Прокуратура возбудила против заведующей детсада административное дело о нарушении права на образование. В адрес руководителя учреждение также было внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных случаев и привлечь виновных к ответственности.

Следователи тем временем намерены опросить ребенка, его родителей и персонал детсада, а также провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить вред здоровью мальчика.