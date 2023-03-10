Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 марта 2023 5:52

В Башкирии мужчина убил жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон

Его отправили в колонию строгого режима
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Суд Давлекановского района Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал жену, потому что она спрятала хранящийся у него под подушкой самогон

Суд Давлекановского района Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал жену, потому что она спрятала хранящийся у него под подушкой самогон

Фото: Рустем АХУНОВ

Суд Давлекановского района Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба инстанции.

На заседании мужчина сказал, что поссорился с супругой из-за того, что она «забрала у него «чекушку» самогона из-под подушки». Он вышел из себя, схватил нож и ударил ее ножом в шею. Женщина потеряла очень много крови и скончалась.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам колонии строгого режима. В качестве отягчающего обстоятельства был признан тот факт, что он совершил преступление в пьяном состоянии.