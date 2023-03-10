В Башкирии мужчина убил жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон

Суд Давлекановского района Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал жену, потому что она спрятала хранящийся у него под подушкой самогон Фото: Рустем АХУНОВ

Суд Давлекановского района Башкирии вынес приговор местному жителю, который зарезал жену, потому что она забрала хранящийся у него под подушкой самогон. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба инстанции.

На заседании мужчина сказал, что поссорился с супругой из-за того, что она «забрала у него «чекушку» самогона из-под подушки». Он вышел из себя, схватил нож и ударил ее ножом в шею. Женщина потеряла очень много крови и скончалась.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам колонии строгого режима. В качестве отягчающего обстоятельства был признан тот факт, что он совершил преступление в пьяном состоянии.