11 и 12 марта в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать мясо, овощи и мед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущие выходные, 11 и 12 марта, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать мясо, овощи и мед. Об этом сообщила городская мэрия.

В субботу, 11 марта, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Мусы Джалиля и Ухтомского);

– улице Рабкоров, 20;

– Дворце молодежи (50 лет СССР, 21);

– на Дворцом спорта (Зорге, 41).

В воскресенье, 12 марта, продолжат работать те же рынки, кроме площадки у Дворца молодежи.

Время работы ярмарок – с 09.00 до 16.00 часов.