В Башкирии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 10 марта, в Янаульском районе Башкирии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщили в региональных МЧС и ГИБДД.

ДТП произошло в пяти километрах от города Янаула. В кювет с последующим опрокидыванием съехал автобус Scania госперевозчика «Башавтотранс». Он следовал по маршруту «Янаул – Уфа» по одноименной дороге. За рулем сидел 56-летний шофер с водительским стажем в 33 года.

фото: МЧС РБ

– В салоне автобуса находились 25 пассажиров. Один из них обратился за медицинской помощью, – передал начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В МЧС добавили, что пострадавшего доставили в Янаульскую центральную районную больницу. Остальные пассажиры отправились на автовокзал города Янаула. К ликвидации последствий ДТП было привлечено 16 человек и пять единиц техники.