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НовостиОбщество10 марта 2023 3:35

В поселке Чесноковка под Уфой 11 марта на семь часов отключат воду

Это связано с приостановкой подачи электричества с подстанции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
11 марта в поселке Чесноковка Кировского района Уфы с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды

11 марта в поселке Чесноковка Кировского района Уфы с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 11 марта, в поселке Чесноковка Кировского района Уфы с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации со ссылкой на жилищно-коммунальное хозяйство «Шемяк», холодное водоснабжение будет приостановлено на семь часов из-за отключения электроэнергии на воздушной линии подстанции «Конезавод».

Учреждение принесло жителям поселка извинения за временные неудобства.