«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

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Сегодня, 9 марта, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» со счетом 3:4 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили голы Александр Шевченко (первая минута встречи и 66-я), Данил Файзуллин (2), Юрий Паутов (24). За команду уфимце шайбы забросили Михаил Науменков (33) и Алексей Пустозеров (35, 60).

В настоящее время счет в серии до четырех побед составляет 3-2 в пользу владивостокцев. Шестой матч противостояния команд пройдет в столице Приморья послезавтра – 11 марта.