В Башкирии на выходных ожидаются дожди и морозы до -17°

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на грядущих выходных ожидаются морозы и осадки. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.

В субботу, 11 марта, ночью будет облачная погода, а днем прогнозируется переменная облачность. Согласно данным синоптиков, в республике будет переходящий в снег небольшой дождь, в некоторых районах – умеренный. Днем местами выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный, ночью по северу порывистый. В некоторых районах Башкирии образуется гололед, а на дорогах – снежные накаты и гололедица.

Температура воздуха ночью и днем составит -3,+2°.

В воскресенье, 12 Март, существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный с переходом на южный умеренный, днем – местами порывистый. Ночь выдастся холодной, температура воздуха составит -7,-12°, в некоторых районах – до -17°. Днем воздух прогреется до -2,+3°.