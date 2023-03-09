Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи выходили новорожденную весом 1200 граммов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Девочка родилась в Республиканском перинатальном центре в январе. Беременность мамы протекала с серьезными трудностями. Наблюдались угроза ее прерывания, гестоз, декомпенсированная плацентарная недостаточность и отслойка плаценты.

На 31 неделе медики решили провести экстренное оперативное родоразрешение. Ребенок появился на свет в тяжелом состоянии, новорожденную сразу направили в реанимцацию, где проводилась искусственная вентиляция легких. Помимо этого, в легкие вводился специальный препарат, помогающий им «созреть». Также проводилась интенсивная терапия.

На девятые сутки малышка, наконец, начала сама дышать. После этого ее перевели в отделение недоношенных детей, где лечение и выхаживание продолжилось.

– Сегодня Жасмин весит 2300 граммов и хорошо набирает вес. Для дальнейшего наблюдения она будет находиться на учете в кабинете катамнеза, – поведал глава Минздрава республики.