В Башкирии из-за непогоды ограничили движение еще двух автодорогах

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Сегодня, 9 марта, из-за непогоды было ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовиков еще на двух автомобильных дорогах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Были введены ограничительные меры с 16:00 до 19:00 на участке с 6 км по 23 километр (Кармаскалы-Адзитарово) дороги Давлеканово-Толбазы, а также с 16:00 до 19:00 на участке 5 по 7 километр Улукулево-Прибельский.

Время снятия ограничения, как отметил Севастьянов, может быть изменено.

Также глава республиканского ГИБДД в своей публикации рассказал, что введенные ранее ограничения были сняты. Речь идет о дорогах Янаул-Верхние Татышлы, Бураево-Старобалтачево-Куеда, Бирск-Тастуба-Сатка.