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НовостиПроисшествия9 марта 2023 11:23

В Башкирии из-за пожара в жилом доме был эвакуирован 31 человек

Инцидент произошел в Туймазах
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 9 марта, в башкирском городе Туймазы произошел пожар в жилом доме. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Чапаева. На место ЧП работали сотрудники экстренных служб. Прибывшие специалисты обнаружили сильное задымление в подъезде девятиэтажки. Причиной тому оказалось горение в распределительном щитке на первом этаже.

Из здания был эвакуирован 31 человек. Пламя было потушено с помощью огнетушителя пожарными. В результате происшествия никто не пострадал. Причину инцидента установит дознаватель МЧС.