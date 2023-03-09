В Башкирии создадут промышленный технопарк «Мастер» за 1,3 млрд рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Туймазинском районе Башкирии появится промышленный технопарк «Мастер». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Якорным резидентом промпарка станет «Туймазинский завод автобетоновозов», который входит в структуру «КАМАЗ». С 2021 года ТЗА реализует проект по организации производства прицепов – до двух тысяч в год.

Как отметил Хабиров, всего в пул потенциальных резидентов «Мастера» входит 10 предприятий. Реализация проекта предполагает созданию более 500 рабочих мест. Инвестировать в создание промышленного парка планируют порядка 1,3 миллиарда рублей.

– Вместе с мебельным кластером, который в Туймазах уже набрал обороты и успешно развивается, Башкортостан получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе, – заявил глава республики.