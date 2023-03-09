«Лучше бы птичкам отдали»: в Уфе у помойки нашли мешки и коробки с просроченным хлебом

Фото: соцсети

Уфимцы пожаловались на коробки с просроченным хлебом, которые просто выкинули на свалку рядом с проезжей дорогой. На видео, которые очевидцы выложили в соцсети, видно, как на куче строительного мусора стоят несколько картонных коробок, а внутри лежат буханки хлеба, очевидно, просроченные, но еще не успевшие покрыться плесенью. Такой способ утилизации продуктов очень возмутил комментаторов – многие посчитали, что хлеб элементарно можно было бы отдать на корм домашнему скоту или скормить птицам.

- Да хоть бы в приют животным отвезли или позвонили бы, они бы сами приехали и забрали, - возмущается Земфира Н.

- Как только рука поднялась выкинуть хлеб! Да лучше птичкам бы скормили, чем вот так едой разбрасываться, - присоединяется Файруза Г.

Как объяснил уфимский адвокат Роман Петров, в данном случае неправы обе стороны. Ни работники магазина, которые просто выкинули пищевые отходы на свалку вместо положенной по закону утилизации. Ни комментаторы, которые считают, что продукты могли бы стать кому-то кормом.

- Существуют федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые строго регламентируют процесс утилизации пищевых продуктов – например, просроченной продукции из магазина. Пищевые отходы не относятся к обычному ТКО, поэтому просто взять и выбросить их на свалку нельзя, чтобы не плодить крыс, мышей, насекомых. В Уфе существуют специальные полигоны, где просрочку утилизируют – закапывают, например. Нужно заключить договор со специальной организацией, которая организует вывоз просрочки на полигон и обеспечит ее дальнейшую утилизацию, - объясняет наш эксперт.

Так что, если вы увидели, что кто-то из сотрудников магазина выносит коробки с просрочкой на свалку, обратитесь с заявлением в Роспотребнадзор, а если нарушения происходят регулярно, можно обратиться и в прокуратуру.