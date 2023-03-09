В Башкирии вынесли приговор мужчине, который граблями ударил сотрудника ГИБДД

В Башкирии вынесли приговор жителю Зианчуринского района, который граблями ударил сотрудника ГИБДД Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии вынесли приговор жителю Зианчуринского района, который граблями ударил сотрудника ГИБДД. Об этом 9 марта сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина без водительских прав ехал за рулем незарегистрированного ВАЗ-2107. Машину заметили сотрудники дорожной полиции. На их требования остановиться подсудимый не отреагировал. Во время задержания он оказал сопротивление и ударил инспектора граблями, параллельно высказывая угрозы.

Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Он не признал вину в преступлении. Кугарчинский межрайонный суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.