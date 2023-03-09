В Башкирии 9 марта запустили производство матрасов за 450 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии в мебельном кластере туймазинского предприятия «Корона» 9 марта запустили производство матрасов до 15 тыс. единиц в месяц. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Спрос на эту продукцию большой, на поставки уже сформировалась очередь наперёд, – отметил руководитель региона.

В создание матрасного цеха было вложено 450 млн рублей. Республика возместила инвестору часть процентной ставки по кредиту и льготным займам, а также компенсировала некоторые затраты на закупку оборудования, сырья и материалов.

Ранее сообщалось, что мебельный кластер Башкирии первым в стране вошел в реестр Минпромторга России. Там планируют реализовать 14 проектов общей стоимостью 800 млн рублей. В ближайшие 3-4 года на предприятиях кластера создадут 1,2 тыс. рабочих мест.