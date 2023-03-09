В Башкирии Daewoo Nexia столкнулась с автобусом, в котором находились 46 детей

фото: Телеграм // Владимир Севастьянов

В Иглинском районе Башкирии легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 49 пассажиров, 46 из них – дети. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло 9 марта в одиннадцатом часу дня. На десятом километре трассы Уфа-Иглино-Красная Горка ударились Daewoo Nexia и встречный автобус Neoplan.

фото: Телеграм // Владимир Севастьянов

– В салоне автобуса находились 49 пассажиров в том числе 46 детей. Известно, что дети ехали из Уфы в «Павловский парк» на экскурсию, – рассказал Севастьянов.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В автобусе обошлось без пострадавших. Для пассажиров выделили резервный транспорт, на котором дети с сопровождающими продолжили путь.

Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие экстренные службы. Они выясняют подробности инцидента.